２５日の東京株式市場は終始リスク選好の地合いで、後場に入ると上げ足を加速。終値で初めて５万８０００円台に乗せ史上最高値を大幅更新した。 大引けの日経平均株価は前営業日比１２６２円０３銭高の５万８５８３円１２銭と続急伸。プライム市場の売買高概算は２７億７０７４万株、売買代金概算は８兆８８７３億円。値上がり銘柄数は８７６、対して値下がり銘柄数は６６０、変わらずは６１銘柄だった。 きょうの東京