伊藤忠商事は２５日の取引終了後、伊藤忠食品に対し完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株１万３０００円。買い付けは伊藤忠の完全子会社のＦＭＤＩが実施する。ＴＯＢが成立した場合、伊藤忠食は所定の手続きを経て上場廃止となる見込み。 買付予定数量の下限は１８０万１９００株（所有割合１４．２０％）で、上限は設定しない。買付期間は２月２６日から４月９日まで。伊