Jリーグは25日、J2・J3百年構想リーグEAST-A第1節・栃木SCvs.ヴァンラーレ八戸の代替開催日が決定したことを発表した。同試合は8日に行われる予定だったが、降雪・積雪の影響で中止。代替開催日は4月8日で、キックオフ時刻は18時30分となる。会場はカンセキスタジアムとちぎで変更はない。以下、試合日程■変更前第1節2月8日(日)栃木SC 14:00 八戸 [カンセキ]■変更後第1節4月8日(水)栃木SC 18:30 八戸 [カンセキ]