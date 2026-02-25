巴コーポレーション [東証Ｓ] が2月25日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の32億円→53億円(前期は148億円)に65.6％上方修正し、減益率が78.4％減→64.3％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の22.9億円→43.9億円(前年同期は14億円)に91.4％増額し、増益率が64.0％増→3