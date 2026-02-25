「国際結婚」◆テーマ【国際結婚】「愛情表現の豊かさ」や「日本特有の固定観念から解放される」など、結婚生活での満足度が高いというデータもある「国際結婚」。一方、文化の違いや言葉の壁にぶつかることも…？！今回は「国際結婚」についてDEEPに語らいます。▼休むのも仕事のうち？アンミカ夫妻の婚前契約▼LiLiCoが感じた日本での結婚生活における苦労とは？▼「自己肯定感が上がる」というラミレス美保の夫からの一言▼いな