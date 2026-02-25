国際報道で優れた業績を残したジャーナリストに贈られるボーン・上田記念国際記者賞の特別賞に日本テレビ報道局国際部の坂井英人記者が選ばれました。2025年度のボーン・上田記念国際記者賞には、自衛隊の護衛艦が中国側から威嚇射撃を受けた問題を報じた共同通信の福田公則記者、シリアの政権崩壊の舞台裏を伝えた毎日新聞の金子淳記者が選ばれました。また特別賞には、戦渦のなかで暮らすウクライナの子どもたちを継続的に報じて