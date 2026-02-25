天皇陛下、皇后さま、愛子さま宮内庁は25日、天皇、皇后両陛下が東日本大震災の復興状況を視察するため、3月25〜26日に岩手県と宮城県、4月6〜7日に福島県を訪問されると発表した。長女愛子さまも同行する。被災地視察を主目的とした3県訪問は即位後初。愛子さまは初めてとなる。今年は東日本大震災の発生から15年に当たる。天皇陛下は誕生日記者会見で「災害による影響は人それぞれに異なり、年月の経過だけでは測れない重み