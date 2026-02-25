ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内の日本外国特派員協会で会見を行った。今回の五輪ではフィギュアスケートペアでショートプログラム（ＳＰ）は５位と出遅れながら、フリーでは世界歴代最高得点。大逆転でペアとしては日本勢初の金メダルに輝いた。ペアとしての強みを問われ、木原は「ふたりは信頼関係がすごく強いの