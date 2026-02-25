元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が25日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（後1・50）にコメンテーターとして生出演し、衆院での与党側質問に苦言を呈した。24日の衆院本会議では、高市早苗首相（自民党総裁）に対し、与党などが質問に立った。自民の鈴木俊一幹事長からは「我が国の防衛力強化に向けた総理の語所見を」「社会保障改革の方向性や進め方についてお考えを」と、これまで何度もこす