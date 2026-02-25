カッシーニ探査機から見た土星と衛星タイタン/NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute（CNN）土星最大の衛星「タイタン」は、太陽系の中でも特異な天体だ。なぞに包まれたこの衛星について、約5億年前に二つの衛星が衝突、合体してできたという新たな説が発表された。この説は、土星を囲む美しい環（わ）の起源を探る手がかりにもなりそうだ。タイタンは地球の約半分のサイズで、水星より大きい。質量が大きいため引力も強く、