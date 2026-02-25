２００６年のオーシャンＳを制したネイティヴハートが２５日、余生を送っていた北海道日高町のキクチファームで病死した。２８歳だった。岩手競馬から２歳でデビューし、２０００年の朝日杯３歳Ｓ（現在の朝日杯ＦＳ）３着など果敢にＪＲＡへ挑戦。９歳まで走り続け、ＪＲＡ出走４０回は地方所属馬として最多、同４勝はコスモバルクと並ぶタイ記録。２００６年ＮＡＲ最優秀短距離馬にも選出された。オーナーの池田草龍氏は「１