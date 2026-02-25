「初めて名前を聞いたときは、あまりにもハマりすぎているので芸名だと思っていた」という視聴者も多かったのではないだろうか。『NHKニュース7』で気象情報を担当する気象予報士で防災士の晴山紋音（はれやまあやね）だ。「『晴山』は本名です。小さい頃から『この名前を活かせる、気象予報士になりたい』と夢を持っていたそうです。慶應義塾大学経済学部3年生のときに気象予報士試験に合格。在学中から気象情報会社の『ウェザ