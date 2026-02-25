お笑いコンビ・ガレッジセールのゴリ扮するゴリエが、YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で公開された動画に出演。Netflix映画『This is I』(Netflix独占配信中)を観て、ゴリがはるな愛に花をあげたくなった理由を語った。ガレッジセールのゴリ○ゴリがはるな愛に花を手渡した理由はるな愛の半生を描いたNetflix映画『This is I』を、ゴリエが「素晴らしい」と絶賛すると、はるなは「さっき、ゴリさんから『(映画が)すごく良かっ