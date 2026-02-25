ベネッセコーポレーションは2026年2月19日、小学校入学準備や入学に関する意識調査の結果を発表した。本調査は、2026年1月28日〜2月2日の期間、ベネッセの保護者向けアプリ「まなびの手帳」に登録している年長〜小学3年生の保護者782人を対象に、インターネットでのアンケート調査によって行われたもの。○年長児保護者の84.5%が「入学に不安がある」小学校入学前に不安があるか年長の保護者に小学校入学前の不安を聞いたところ、