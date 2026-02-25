お笑いコンビ「さや香」の新山が、２４日深夜放送の「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）に出演し、悩みを明かした。新山は「ＳＮＳを気にするなとよく言われるが、気にするし、気にした方がいいやろとひっかかる」という。ＳＮＳの声に対して「結構気にして『ムカつくわ』とか言うタイプ。気にせぇへんヤツの方が大人って言われるけど、気にして戦って勝ったヤツの方が精神的に上ちゃう？」と持論を展開した