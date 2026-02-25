巨人の那覇キャンプは最終クールに突入した。スポーツ報知評論家の村田真一氏はルーキー・皆川岳飛外野手に熱視線を送り、阿部監督による打撃指導に迫った。＊＊＊＊＊＊キャンプでは恒例行事になってきたな。阿部監督による打撃指導やけど、見ている方がつらくなるよ。でも、期待しているからこそやらせるわけで、この日は中大の後輩・皆川に付きっきりやったな。重心低く構えて、これだけでもきついけど、その上で