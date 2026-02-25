資料薬局 賃金・物価上昇の影響を受けている薬局の経営を支援するため、香川県が県内の約500の薬局に給付金を支給します。薬局の経営と従業員の処遇を改善するため、賃上げ支援と物価支援を行います。 賃上げ支援事業の対象は、2026年6月1日時点で診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の届け出を誓約し、休止や廃止しない香川県内の「保険薬局」です。チェーン店の店舗数によって、1店舗当たり7万