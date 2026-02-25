福岡県で久しぶりに、まとまった雨が降りました。深刻化している水不足の解消につながったのでしょうか。 24日の降り始めからの雨の量は、福岡県糸島市で68ミリ、福岡市と太宰府市で60.5ミリとなっています。福岡県で50ミリ以上のまとまった雨が降ったのは、去年10月4日以来、およそ150日ぶりです。この雨を受け、福岡都市圏などに水を供給する筑後川水系の江川・寺内・小石原川の3つのダムの貯水量は、25日午前0時時点で、およ