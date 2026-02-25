王将フードサービス（京都市山科区）の中華料理チェーン「餃子の王将」が、会計金額500円（以下、税込み）ごとに「250円割引券」を1枚プレゼントする「大感謝祭」を3月5、6日の2日間、実施します。【写真】割引で楽しめる？新メニュー「野菜煮込みラーメン」がおいしそう！割引券の有効期間は同月7日〜4月30日まで。なくなり次第、終了になるということです。「餃子の王将」では、同月1日から期間限定で「野菜煮込みラーメン