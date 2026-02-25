川口駅近くで、急ぎの印刷を頼みやすい新拠点がオープンします。2026年2月27日に開店する「アクセア川口駅前店」は、最短3時間仕上げに対応するオンデマンドプリント店です。埼玉県内4店舗目となる出店で、3月には県内初のアクセアカフェ併設も予定されています。 アクセア「川口駅前店オンデマンドプリント＆カフェ併設サービス」 オープン日：2026年2月27日所在地：埼玉県川口市本町4-1-4 イースト