焼き明太子の香ばしさを手軽に取り入れられる、新しいチルドスプレッドが登場します。バゲットに塗って焼くだけで、外はカリッと中は旨みが広がる明太フランスを作れる設計です。忙しい朝でも準備しやすく、パン時間の満足感を底上げしてくれる新作です。 食卓のやまや「焼き明太子使用 明太マヨスプレッド」 発売日：2026年3月1日（日）内容量：140g希望小売価格：550円（税抜）販売エリア：全国保存