アクセサリーブランド「Soierie」から、26 S/S Collectionの発売が始まります。今季は“Virtualism visions”を軸に、デジタルとフィジカルが重なる曖昧なムードをジュエリーで表現したラインです。2026年2月25日より、直営店とオンラインで同時スタートです！ Soierie「26 S/S Collection」 発売日：2026年2月25日（水）展開店舗数：4店舗展開：Soierie直営店・norme Aoyama・Soierie Online Store。