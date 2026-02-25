屋外こたつでグルメとステージを同時に楽しめる「こたつ屋台フェス 2026」が、関東ツアー終盤を迎えています。宇都宮・千葉会場ではこたつ席に待ちが出るほどの反響となり、残る開催は神奈川と東京の2会場です。冬の外イベントなのにくつろげるというギャップが、このフェスならではの魅力です！ こたつ屋台フェス「関東4都市を巡るこたつ屋台フェス 2026」 ツアー都市数：4都市設置こたつ数：約40台