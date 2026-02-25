KOSPI（韓国総合株価指数）が25日、取引場で6000を突破し、6100も超えた。先月22日に5000を超えてからおよそ1カ月ぶりだ。韓国取引所によると、KOSPIは25日午後1時10分現在、前日比2％以上値上がりした6100線で取引されている。韓国半導体ツートップのサムスン電子とSKハイニックスが流れを主導し、現代車・起亜も牽引している。サムスン電子は20万ウォン台、SKハイニックスは100万ウォン台で取引されている。現代車は前日比で9％