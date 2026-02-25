カンボジアに拠点を置いて活動していたフィッシング詐欺組織員数十人が検挙された。警察が「カンボジアなど国外拉致集中捜査タスクフォース（TF）」を立ち上げて捜査に着手してから3カ月での検挙となった。24日、ソウル警察庁金融犯罪捜査隊は「昨年10月から今年1月まで、順次カンボジアのプノンペン・プレイベンに拠点を置く2つの組織の加担者49人を検挙し、このうち37人を拘束した」とし、「彼らは昨年3月から今年1月まで、被害