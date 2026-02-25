お酒と肥満が関わる肝硬変リスクを、医師が30分で整理する公開講座が大阪で開かれます。テーマは「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓で、症状が出る前に知っておきたい基礎を学べる内容です。健康診断の数値が気になり始めたタイミングで参加しやすい、実践寄りの医学講座です。 医誠会国際総合病院「お酒と肥満が招く肝硬変講座」 開催日：2026年3月6日（金）開催時間：14:00〜14:30会場：医誠会国際総合病