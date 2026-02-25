クラシエの粉末スポーツドリンク「スカイウォーター」が、2026年春にシリーズ刷新されます。新たにレモン味が加わり、既存フレーバーの設計やデザインも見直されました。毎日のこまめな水分補給を続けやすくする新ラインナップです！ クラシエ「スカイウォーター」シリーズ刷新 発売日：2026年3月9日（レモン味・グレープ味）発売日：2026年4月27日（グレープフルーツ味）販売チャネル：全国のスーパ