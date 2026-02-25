鼻パッド跡や重さの悩みに向き合ったサングラスが、パリミキから登場します。2026年3月6日に発売されるのは、鼻パッドなし設計を軸にした「POWANT×UT sunglasses」限定モデルです。紫外線対策を日常で続けたい人にとって、かけ心地と見た目の両立を狙える新提案になっています。 パリミキ「POWANT×UT sunglasses 限定コラボモデル」 発売日：2026年3月6日（金）パリミキ限定コラボ：1モデル先行販売