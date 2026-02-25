乃木坂46の中西アルノが、28日に発売される、「忘れられない一瞬」をコンセプトにしたインタビュー＆ビジュアルマガジン『ENTAME 0.36sec. vol.01』（徳間書店）の創刊号表紙・巻頭を飾る。【表紙カット】重要文化財にて一瞬の美しさを表現した中西アルノ中西は、乃木坂46の5期生で、4月9日から放送開始のテレビ東京系連続ドラマ『惡の華』への出演が発表され話題を呼んだ。今回の撮影の舞台となったのは、重要文化財・萩原