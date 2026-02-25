中部電力が浜岡原発の再稼働に向けた審査のなかで想定される最大の地震の揺れ、いわゆる「基準地震動」を意図的に過小評価していた問題で、原子力規制庁の検査のなかで、この地震の揺れの策定に関する記録が見つかっていないことがわかりました。25日の原子力規制委員会では、中部電力が浜岡原発の耐震設計のもととなる想定される最大の地震の揺れ、いわゆる「基準地震動」を意図的に過小評価し、国に報告していた問題に関する検査