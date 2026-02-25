きょう未明、千葉県野田市の高齢夫婦の住宅に男ら3人が押し入り、金庫を奪って逃走した強盗傷害事件で、男らが「金庫はどこにあるのか」と脅していたことがわかりました。この事件はきょう未明、野田市の80代の夫婦が暮らす住宅に男ら3人が押し入り、寝ていた夫の手足を縛り、頭を殴ってけがをさせたうえ、金庫を奪って逃走したものです。その後の警察への取材で、男らが夫に対し、「金庫はどこにあるのか」と脅していたことが新た