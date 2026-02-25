平均株価の終値は5万8583円と、およそ2週間ぶりに史上最高値を更新しました。きょうの東京株式市場で、日経平均株価はきのうより1262円高い、5万8583円で取引を終えました。衆院選後につけた5万7650円を大幅に上回り、およそ2週間ぶりに史上最高値を更新。初の5万8000円台となりました。午前の取引ではアメリカでの株高を受け、ソフトウェアや半導体関連株を中心に買われましたが、午後に入ると日銀の審議委員の後任に金融緩和や積