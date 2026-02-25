ヤマハ発動機は25日、2026年春闘で月額1万9400円の賃上げを求めた労働組合側に満額回答した。賃上げ率は約5.3％。業績低下で昨年実績より0.7カ月少なかった年間ボーナス（一時金）5.3カ月分の要求も受け入れた。労組側の要求提出後に初めて開いた労使交渉で妥結した。複数回協議するのが通例だが、異例の早期決着となった。残り3回の話し合いは労働環境の改善をテーマにする。賃上げの内訳は、賃金水準を底上げするベースア