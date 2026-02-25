偽情報の判定支援をするアプリ「シラベル」の画面インターネット上にある情報の真偽を確認する際に役立ててもらおうと、人工知能（AI）を活用した判定支援アプリ「シラベル」をAI企業データグリッド（京都市）が1月から無料で公開している。根拠が不明確な情報が交流サイト（SNS）に多く投稿される中、スマートフォンで正確性を見極める手掛かりを得られる。利用者は確認したい投稿のスクリーンショットを撮影し、画像をアプリ