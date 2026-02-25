タレント東野幸治（58）が25日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。処世術について語った。街行く人から大切にしているモットーを聞かれた東野は「たいしたことないんですけど、人を信用しないこと」ときっぱり。「いざというときの自分の責任で仕事をしようなっていうふうに。人を信用すると『ん？』ってなったり、イラッとしたりするから人にあまり期待しないように」と