演歌歌手辰巳ゆうと（28）が25日、東京・葛飾区のアリオ亀有で新曲「ロンリー・ジェネレーション」の発売記念イベントを行った。「どうも、よろしくお願いします。辰巳ゆうとです〜」とあいさつをしながら登場。疾走感のあるポップス曲「運命の夏」でスタートし、「♪ゆうとぅ〜」の合いの手を何度も受けて気持ちよさそうに歌唱。ステージのある1階だけでなく、2階と3階からも多くの女性ファンが足を止めてステージに熱視線を注い