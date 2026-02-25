犬が興奮しているときの落ち着かせ方 1.飼い主自身が落ち着くこと 犬が興奮しているときは、まず飼い主自身が落ち着くことが大切です。 飼い主が焦って行動すると、犬の興奮を高めてしまいやすいためです。興奮している愛犬を落ち着かせたいときは、ゆっくり深呼吸し、落ち着いて行動するようにしましょう。 飼い主が落ち着いて、堂々とした態度で接することができれば、犬の興奮も徐々に落ち着くでしょう。 2.刺激を与えて