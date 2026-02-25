グラニフは「星のカービィ」と初のコラボレーションを実施し、3月10日よりコラボレーションアイテムを販売開始すると発表した。 【画像あり】カービィ、ドット絵などカービィの魅力がアパレルにコラボアイテム一覧 コラボレーションアイテムには、Tシャツやバッグなどのアイテムが全19種類登場する。 さらに2月25日から3月9日までグラニフ公式オンラインストアでは予約販売を受け