ソフトバンクはノキアと連携し、ソフトバンクが開発を進める基地局とAIの統合システム「AITRAS（アイトラス）」のオーケストレーター機能を拡張したと発表した。ノキアの管理システムと連携し、自社だけでなく社外からのAI処理要求に対しても、通信設備の処理能力を提供する。 AITRASオーケストレーターによる外部のAIワークロードへの対応 基地局の空きパワーをAI