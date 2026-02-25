グローバル刃物メーカーの貝印は、昨年に小説出版80周年を迎え、幅広い世代に認知され愛されている世界的キャラクターであるムーミンとコラボレーションしたキッチンツールシリーズの第2弾、全7種類を発売する。2月24日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、百貨店、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）で順次販売を開始する。世界的に人気の北欧ブランド、ムーミンとコラボレーションしたキッチンツール