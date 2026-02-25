古谷乳業とカヤック（以下、面白法人カヤック）による共同企画第四弾となる、生乳を50％以上使用したプロテインヨーグルト「ひとくち天国」の販売チャネルを、2月24日から全国の量販店・ドラッグストア・一部のコンビニエンスストアへと順次拡大した。これまで東日本および西日本エリア（一部地域除く）のファミリーマート限定で展開され、その濃厚な味わいからSNSを中心に話題を呼んだ同製品が、ついに全国で買い求めることができ