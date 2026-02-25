大創産業は、「THREEPPY（スリーピー）」において、「リカちゃん」シリーズのバッグ・ポーチ、エコバッグ、文具や化粧小物などを中心に全31種を全国の店舗で3月2日から順次発売する。THREEPPYと「リカちゃん」のコラボは今回が初となる。「リカちゃん」（発売元：タカラトミー）は1967年に誕生し、3世代にわたって愛される国民的キャラクター。近年では、大人が自分らしく「リカちゃん」を楽しむ「リカ活」がムーブメントとなって