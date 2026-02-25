「フルーツサラダヨーグルト」北海道乳業は、「フルーツサラダヨーグルト」を全国のコンビニエンスストア・量販店にて、3月2日から販売する。1994年の発売以来、累計7億個以上を販売している同社の基幹商品「フルーツサラダヨーグルト」は、みかん・白桃・パインアップル・ぶどうの4種類の大粒フルーツを使用したロングセラー商品となっている。今回、「贅沢なフルーツヨーグルト」というブランドイメージをより明確に伝えるため、