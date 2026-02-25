昨年行われた『M-1グランプリ』で決勝初進出ながら、準優勝に輝いたお笑いコンビ「ドンデコルテ」。【写真】丁寧な暮らしすぎ！女性ファン急増中の銀次1月24日に東京・渋谷よしもと漫才劇場にて開催された『ドンデコルテ第九回単独ライブ「こびりつく」』の配信チケットの販売数が1万枚を突破。同劇場で行われたライブ配信としては、歴代最高の枚数となる。丁寧な暮らしが「メロすぎる」と女性ファンが急増吉本興業芸人の配