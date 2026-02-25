プロアマ戦でショットを放ち、笑顔を見せる岩井千怜＝セントーサGC（共同）【シンガポール共同】米女子ゴルフのHSBC女子世界選手権は26日にシンガポールのセントーサGC（パー72）で開幕する。25日は出場選手が会場で最終調整。前週の大会で優勝を争った末に2位だった岩井千怜は「コースは先週のタイと似ている。今週も自分のペースで楽しめれば。相手は自分。やるべきことに集中したい」と意気込みを語った。日本勢は岩井千の