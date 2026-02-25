豊臣秀吉と徳川家康、2人の天下人にはどんな違いがあったのか。皇室史学者の倉山満さんは「天皇に対する姿勢が大きく異なる。秀吉は天皇を利用し尽くしたが、家康は天皇に法令で義務を課した前代未聞の支配者だった」という――。（第2回）※本稿は、倉山満『嘘だらけの日本近世史―皇室から見た江戸時代―』（扶桑社）の一部を再編集したものです。■天皇に「ぜひ中国の皇帝に」と進言天下人の豊臣秀吉、明に攻め入ると言い出しま