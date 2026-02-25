相手から真実を引き出すにはどうすればいいか。ジャーナリストの大野和基さんは「話をする相手に何らかの色を事前につけてはいけない。たとえ相手が、どれほど自分とウマが合わない人物であっても、話をする際にはそれをグッと飲み込む必要がある」という――。※本稿は、大野和基『世界基準の「質問力」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／imtmphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imtmphoto