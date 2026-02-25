年齢を重ねるごとに、若返る人と老いていく人は何が違うか。経営者の規格外さんは「当時96歳だったシャープの元副社長の佐々木正氏とかつて食事をご一緒すると、先週アメリカから帰ってきたばかりなのに翌週にはロンドンに行くんだとワクワクされていた。その姿を見て渋沢栄一の『四十、五十は洟垂れ小僧』の言葉を思い出した」という――。※本稿は、規格外『すべては言葉からはじまる』（実業之日本社）の一部を再編集したもので