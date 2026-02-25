ボクシングの帝拳ジムは２５日、都内で会見を開き、４月１１日に両国国技館で行われるＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で同級２位・那須川天心（２７＝帝拳）が同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５＝メキシコ）と対戦すると発表した。那須川にとっては、昨年１１月に同級王者・井上拓真（大橋）に挑戦して初黒星を喫して以来の再起戦。勝てば拓真に雪辱するチャンスを得る一戦へ「前回初めて負けまして、そこからい