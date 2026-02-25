【Steam版「FINAL FANTASY VII」】 2月25日 発売 価格：1,834円 「FINAL FANTASY VII」 スクウェア・エニックスは、PC用RPG「FINAL FANTASY VII（ファイナルファンタジー7）」をSteamにて本日2月25日に発売した。価格は1,834円。 「FINAL FANTASY VII」は1997年に発売された「ファイナルファンタジー」シリーズのナンバリング第7作目。当時最先端の3Dグラ